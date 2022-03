Fiorentina in ansia per Piatek: il polacco rischia di finire ai box per qualche settimana

La Fiorentina è in ansia per le condizioni di Krzysztof Piatek. L’attaccante ha vissuto una serata dolceamara con la maglia della sua Nazionale: da una parte il gol su rigore nel recupero che è valso il pareggio nell’amichevole contro lo Scozia, dall’altra una brutta botta rimediata alla caviglia sinistra. Come sottolineato dallo stesso Piatek a fine partita: “Ci aspettavamo che gli scozzesi giocassero duro ed è stato così. Ma la cosa importante è che alla fine abbiamo risposto bene”.

Le notizie che arrivano dalla Polonia sulle condizioni fisiche del Pistolero sono tutt’altro che incoraggianti. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Krzysztof Stanowski, a Piatek sarebbero stati applicati sette punti di sutura a seguito della ferita all’altezza della caviglia. L’infortunio dovrebbe tenerlo ai box per circa tre settimane. Se questa diagnosi fosse confermata, l’attaccante della Fiorentina salterebbe la finale playoff contro la Svezia e le due partite di campionato contro Empoli e Napoli.