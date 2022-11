Fiorentina, in Europa i pericoli adesso arrivano dal Portogallo e dalla Turchia

La Gazzetta dello Sport analizza quelle che possono essere le avversarie della Fiorentina agli spareggi di Conference League. Il sorteggio ci sarà lunedì alle ore 14 e regalerà alla squadra viola la sfida contro una retrocessa dall’Europa Leaue: Bodo Glimt, Aek Larnaca, Ludogorets, Braga, Sheriff Tiraspol, Qarabag o Trabzonspor.

Lo Sporting Braga e il Trabzonspor, scrive la rosea, sono le più temibili. I portoghesi (miglior terza con 10 punti) hanno perso il playoff di Europa League a causa dell’Union, ma i ragazzi di Artur Jorge ora sono secondi in Portogallo e in Europa trascinati dai 4 gol di Vitinha e dall’esperienza dei fratelli Horta.

I turchi – campioni in carica in patria – hanno nel greco Bakasetas l’arma migliore (2 gol e 3 in campionato) ma soprattutto c’è l’ex napoletano Hamsik.