Fiorentina in Europa? Per la statistica è un secco no: ecco i numeri

La Fiorentina ha ancora qualche possibilità concreta di confermarsi in Europa? L’aritmetica dice sì e le rimonte sono possibili, ma la statistica non sembra essere tanto d’accordo. Il portale Opta, tramite una foto nell’account Twitter OptaAnalyst, ha analizzato e stimato la probabilità in percentuale del possibile posizionamento in classifica per ogni squadra di Serie A.

Sommando tutte le ipotesi che tengono aperte le porte all’Europa (ovvero quinto, sesto e settimo posto), la Fiorentina avrebbe il 3,9% di probabilità di tornare nelle competizioni europee. La percentuale più alta colloca la squadra viola tra l’ottavo (27,3%) e il nono (24,2%) posto. In chiave Scudetto, attualmente, il Napoli è la stra-favorita, con addirittura il 92,7%.

Di seguito, la foto della classifica completa (la seconda è la versione più attuale, aggiornata):