Fiorentina in vendita? Arrivano smentita e scuse al presidente Commisso. I dettagli

Mercoledì mattina era circolata con veemenza la notizia che la Fiorentina fosse in vendita (LEGGI QUI). Dopo qualche ora poi la smentita di Joe Barone. A distanza di due giorni invece ecco l’epilogo della vicenda.

Come scrive Calciomercato.com sul proprio sito, in riferimento all’articolo “Fiorentina in vendita: per Commisso 350 milioni di euro da un fondo arabo” pubblicato il giorno mercoledì 22 giugno ore 11.00, sul nostro sito www.calciomercato.com a firma generica della Redazione, e alle successive dichiarazioni rilasciate dal Direttore Gianni Visnadi ad altri organi di informazione come la radio locale di Firenze, Lady Radio, teniamo a segnalare che: – la notizia secondo la quale il Presidente della Fiorentina avrebbe messo “in vendita” la Società incontrando soggetti interessati all’acquisto e avrebbe già addirittura individuato il compratore in “un fondo arabo”, essendosi il Presidente “stancato del calcio italiano” si è rivelata priva di ogni fondamento; – la nostra Redazione ha constatato di aver purtroppo fatto affidamento su fonte che, in esito ad approfondimenti, si è dimostrata del tutto inattendibile.

Consapevoli e dispiaciuti per il grave errore di disinformazione, nonché per avere innescato nella tifoseria Viola un forte malcontento nei confronti della non colpevole Proprietà e del Management, desideriamo formulare le nostre più sincere scuse al Presidente Rocco Commisso, alla Dirigenza della Fiorentina, a tutta la Società e ai suoi tifosi per l’accaduto. Siamo costantemente impegnati nel garantire che le informazioni pubblicate sul nostro sito www.calciomercato.com siano informazioni veritiere, e siamo pronti a fare ammenda quando, come in questo caso, una nostra disattenzione abbia determinato incolpevoli difficoltà e comprensibili disagi a terzi. www.calciomercato.com.