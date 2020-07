Fiorentina, incontro con un procuratore: in ballo due giocatori

Giornata di incontri per la Fiorentina: al centro sportivo Davide Astori, intorno all’ora di pranzo, è arrivato Alessandro Lucci, procuratore fra gli altri di Milan Badelj e Alessandro Florenzi. Un faccia a faccia – si legge su gianlucadimarzio.com – per fare il punto della situazione sui due assistiti. Da una parte c’è il centrocampista croato, arrivato la scorsa estate dalla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il classe 1989, titolare nella prima parte di stagione, non è poi riuscito a trovare lo stesso spazio da dicembre ad oggi. Per lui, in stagione, 22 presenze e un gol e – aggiungiamo noi – un addio ormai pressoché scontato. Lucci, Pradé e Barone parleranno anche di Florenzi, al Valencia da gennaio in prestito secco ma ancora di proprietà della Roma. Il futuro dell’esterno, 28 presenze fin qui, è dunque tutto da scrivere. Su di lui c’è l’Atalanta, ma lo vuole anche la Fiorentina.

