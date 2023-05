Fiorentina-Inter, al via oggi la seconda fase di vendita: ecco chi potrà acquistare i biglietti per la finale di Roma

Al via oggi la seconda fase di vendita per quanto riguarda i biglietti della finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter. La fase 2 prevede la vendita riservata, oltre ai tifosi della fase 1 (cioè i possessori del pack “Una poltrona per due gare”, anche tutti gli abbonati Fiorentina alla stagione sportiva 2022-23.

Dalle ore 14 di mercoledì 10 maggio fino alle ore 10:00 di venerdì 12 maggio, gli abbonati, inserendo il numero della propria InViola Premium/Gold Card, potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano abbonati alle partite del campionato della Fiorentina per la S.S. 2022/23. Per ciascuno dovrà essere inserito numero tessera e data di nascita nel formato precedentemente indicato. (esempio: 061200000000-GGMMAAAA).