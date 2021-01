Fiorentina-Inter, cambia la data della partita: i dettagli

La qualificazione dell’Inter alle semifinali di Coppa Italia avrà conseguenze dirette anche sulla Fiorentina. I nerazzurri hanno battuto il Milan ai quarti e la semifinale d’andata è in programma il prossimo mercoledì contro la vincente di Juventus-SPAL in programma questa sera.

Per questo, come si legge su Tuttosport, la sfida tra Fiorentina e Inter, in programma originariamente venerdì 5 alle 20:45, è slittata a domenica 7 alle 15. La squadra di Prandelli – ricordiamolo – sarà di scena di venerdì anche nel prossimo turno di campionato contro il Torino, nella prima partita del girone di ritorno. All’andata la Fiorentina, allenata ancora da Iachini, vinse al Franchi per 1-0 grazie al gol di Castrovilli.