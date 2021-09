Fiorentina-Inter: Come vedere la partita in DIRETTA TV

Il campionato di Serie A ritorna subito. La Fiorentina si troverà ad ospitare l’Inter domani sera: fischio di inizio previsto per le 20.45.

Sarà possibile vedere la partita in diretta televisiva: l’incontro del Franchi verrà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. La fruizione dell’evento sarà possibile, ovviamente, solo a pagamento.

Per tutti quelli che non hanno accesso a DAZN ricordiamo che sarà possibile seguire la diretta testuale del match, sempre seguitissima, su Fiorentinanews.com con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.