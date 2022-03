Fiorentina, Inter e una rivalità non solo sul terreno di gioco

Rivali in campo, ma non solo. Fiorentina e Inter, come si legge su La Repubblica, si presentano così alla sfida di San Siro, in programma domani alle ore 18. Anche in Lega Calcio, infatti, le due società hanno tenuto posizioni diverse.

Da una parte il direttore generale viola Joe Barone, tra i più favorevoli alla recente elezione di Lorenzo Casini come nuovo presidente. Dall’altra l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, che invece puntava al nome di Abodi in contrapposizione col presidente della Lazio Claudio Lotito.

A ciò, si aggiunge l’interesse dell’Inter per Nikola Milenkovic (LEGGI QUI): per questo, la partita di domani avrà un sapore davvero particolare.