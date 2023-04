“Fiorentina-Inter finale non scontata: Italiano, dopo aver superato la fase degli infortuni, è tornato a far girare la squadra. Inzaghi invece…”

Il noto procuratore sportivo Fabio Parisi, intervenuto nel programma serale Sportitaliamercato, ha analizzato l’atto conclusivo della Coppa Italia che si disputerà il 24 maggio tra Inter e Fiorentina:

“Una finale non scontata: per nessuna di queste partite lo è mai. Ci sono arrivate due squadre che hanno fatto molto bene: Italiano ha sempre lavorato bene nonostante gli infortuni ma adesso la sua squadra gira, si vede che sono in forma; Inzaghi invece ha risposto alle critiche a dovere, ha avuto un Lukaku a mezzo servizio, ma in ogni caso adesso nella rete c’è una semifinale di Champions, una finale di Coppa Italia e un quarto posto da raggiungere”.