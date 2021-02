Fiorentina-Inter: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Dopo un sudato pareggio fuori casa contro il Torino, tra espulsioni e polemiche arbitrali, la Fiorentina torna in campo questa sera al Franchi per affrontare l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna in Coppa Italia contro la Juventus (gara di ritorno martedì). I precedenti tra le squadre quest’anno sono due a favore dell’Inter, con la Fiorentina che è rimasta entrambe le volte fregata solo negli ultimi minuti di gara. Serve una partita giocata a viso aperto da parte dei ragazzi di mister Prandelli, per riscattare le due “sconfitte beffa” subite in questa stagione contro i nerazzurri. Fischio d’inizio alle ore 20.45 e come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine partita. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer

0 0 vote Article Rating