Dopo un primo tempo spettacolare la Fiorentina incassa nella ripresa la clamorosa rimonta dell’Inter e interrompe la striscia di vittorie

Fiorentina-Inter 1-3 (23′ Sottil, 52′ Darmian, 55′ Dzeko, 86′ Perisic)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Benassi (65′ Odriozola), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira (65′ Amrabat), Duncan; Sottil (74′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez.

90′ Finisce qui la prima gara. Al ‘Franchi’ vince l’Inter 3-1. Dopo un primo tempo sfavillante la Fiorentina crolla nel secondo tempo incassando i gol di Darmian, Dzeko e Perisic.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

88′ L’Inter ora controlla totalmente la gara, la Fiorentina non si è più risistemata a dovere in campo da dopo l’espulsione.

86′ Gol dell’Inter: pallone da sinistra in area di Gagliardini per Perisic che da due passi deposita in porta per il tris nerazzurro.

83′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Bonaventura e Duncan, tocca a Callejon e Kokorin.

82′ Doppio cambio per l’Inter: escono Lautaro Martinez e Calhanoglu, vanno in campo al loro posto Di Marco e Gagliardini.

81′ Ammonito Calhanoglu per un fallo su Bonaventura.

78′ Fiorentina in dieci: espulso Gonzalez che dopo aver ricevuto un giallo dopo un contrasto protesta platealmente verso l’arbitro ricevendo il secondo cartellino.

75′ Tiraccio di Sanchez dopo una buona azione dell’Inter che termina ben oltre la traversa.

74′ Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, tocca a Saponara.

73′ Tiro di Gonzalez da fuori, pallone non calibrato che finisce alto.

70′ Doppio cambio nell’Inter: escono Barella e Dzeko, vanno in campo l’ex viola Vecino e Sanchez.

68′ Gonzalez continua a sgroppare sulla sua fascia, ma quando i palloni arrivano nei pressi dell’area nerazzurra i difensori adesso fanno muro, contrariamente a quanto accadeva nel primo tempo.

66′ Cambio anche nell’Inter: esce Darmian, al suo posto c’è Dumfries.

65′ Doppio cambio per la Fiorentina a centrocampo e sulla corsia destra: esce Torreira per Amrabat e Benassi per Odriozola.

63′ Fiorentina che è tornata ad attaccare, ma la difesa dell’Inter adesso appare più compatta.

61′ Ammonito Darmian per un fallo su Dancan quasi sulla linea di fondo.

58′ Fiorentina che prova reagire a questo contraccolpo con un tiro di Sottil da fuori che va a spegnersi sull’altro lato.

55′ Raddoppio dell’Inter. Calhanoglu da calcio d’angolo crossa per Dzeko che salta più in alto di tutti e spedisce il pallone del vantaggio nerazzurro in porta. 2-1 per l’Inter adesso.

52′ Pareggio dell’Inter. Dzeko smista per Barella, in quale va in are e serve Darmian che destra spedisce il pallone sul secondo palo per il pareggio nerazzuro.

50′ Lotta a centrocampo che si fa più intensa.

47′ Fiorentina che attacca con continuità anche in questi primi minuti della ripresa, con Vlahovic che cerca il tiro da fuori ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

45′ Inizia il secondo tempo!

45+1 Finisce qui il primo tempo! La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Sottil. Gara giocata benissimo per adesso dai viola con tantissime azioni d’attacco.

45’+1 Ci prova Chanaloglu in area, il suo tiro finisce altissimo.

45′ Ci sarà un minuto di recupero in questa prima frazione di gioco.

44′ Prova lo stop e il tiro a seguire Gonzalez, pallone rasoterra che Handanovic fa suo.

43′ Inter che cerca spesso il fallo in questa fase di gara e spezzetta il gioco.

40′ Altra occasione per la Fiorentina, con Bonaventura che arriva in area e serve Sottil, il suo tiro però non è potente e Handanovic para e controlla il pallone.

37′ Gioco fermo per un intervento di Skriniar su Gonzalez.

34′ Inter che cerca di attaccare per via centrali, regge bene il centrocampo viola che ferma sul nascere tutte le incursioni dei nerazzurri.

31′ Ci prova Gonzalez con un tiro non potentissimo, pallone tra le braccia di Handanovic.

29′ Occasione per l’Inter! Calhanoglu va a calciare una punizione da appena fuori area, Dragowski interviene benissimo in parata!

26′ Inter che prova a riorganizzare il gioco, la Fiorentina gestisce il possesso palla.

23′ GOOOOOOL!!!!!! SOTTIL!!!!! Che azione della Fiorentina, con Gonzalez che dalla destra va a servire sull’altro lato il pallone a Sottil che da due passi non può sbagliare!! Fiorentina in vantaggio!

20′ Grandissima azione manovrata della Fiorentina con Duncan che va al tiro da lontano, pallone che finisce alto di poco sopra la traversa.

17′ Fallo di Skriniar su Gonzalez prima che quest’ultimo possa entrare in area, cartellino per il difensore dell’Inter.

15′ Perisic va via a Benassi e mette nel mezzo traversone diretto sul quale interviene comodamente Dragowski.

12′ Sfiammata di Biraghi che va al tiro dalla sinistra, para Handanovic! Che inizio di gara per la Fiorentina!!!!

10′ Occasione clamorosa per la Fiorentina! Duncan scodella un bel pallone in area, la difesa dell’Inter intercetta ma la sfera torna alla disponibilità di Vlahovic che va subito al tiro, paratona di Handanovic che alza la conclusione sopra la traversa.

7′ Errore di Benassi in difesa, con l’Inter che riconquista subito il pallone e Barella che va al tiro senza trovare la porta.

4′ Fiorentina ancora all’attacco, con Gonzalez che va a servire Vlahovic in area, il quale non arriva per pochissimo sul pallone.

2′ Fiorentina subito all’attacco! Vlahovic si inserisce in arra e calcia in porta, Handanovic interviene, sulla respinta ci prova prima Gonzalez fermato ancora dal portiere nerazzurro, poi Biraghi conclude con il mancino ma il tiro finisce alto!

1′ Inizia la gara!

Primo turno infrasettimanale della stagione e primo big match al Franchi. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, forte di tre vittorie consecutive sfida l’Inter di Simone Inzaghi. Un eventuale successo da parte dei gigliati, significherebbe scavalcare i nerazzurri in classifica.

Primo turno infrasettimanale della stagione e primo big match al Franchi. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, forte di tre vittorie consecutive sfida l'Inter di Simone Inzaghi. Un eventuale successo da parte dei gigliati, significherebbe scavalcare i nerazzurri in classifica.

Fischio d'inizio alle 20:45, agli ordini del sig. Fabbri della sezione di Ravenna, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.