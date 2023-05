Fiorentina-Inter: Via alla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia. Le fasi e i prezzi dei tagliandi

Parte la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Dalle ore 14 di oggi, lunedì 8 maggio, è possibile acquistare i tagliandi per questo match.

Ognuna delle due finaliste ha avuto a disposizione una uguale porzione dello stadio: la Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud sono stati assegnati alla Fiorentina, la Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere lato Nord e Tribuna Monte Mario lato Nord invece all’Inter.

LE FASI DELLA VENDITA

Trenta mila biglietti sono stati destinati a ciascun club, mentre ottomila verranno gestiti direttamente della Lega. Tutti i biglietti sono stati acquistabili a partire da oggi, sul sito di Vivaticket, con la vendita che è stata suddivisa in quattro fasi:

lunedì 8 maggio – possessori Viola Pack e abbonati della Serie A 19/20 Inter;

mercoledì 10 maggio – abbonati Fiorentina;

giovedì 12 maggio – possessori della InViola Premium Card e della InViola Gold Card e soci Inter club;

mercoledì 17 maggio – dalle ore 14: 00 vendita libera a tutti degli eventuali biglietti residui.

I PREZZI DEI BIGLIETTI

Tribuna Monte Mario: 190 euro

Tribuna Tevere: 135 euro

Distinti: 50 euro

Curve: 35 euro.

Per i disabili accompagnati biglietto unico al costo di 50 euro. Per i bambini che non hanno compiuto il 6° anno di età, l’ingresso è stato gratuito senza diritto di posto. Rispetto agli scorsi anni non c’è stato un aumento dei prezzi, con i costi che sono rimasti sostanzialmente uguali a quelli delle passate edizioni della finale di Coppa Italia.

Ricordiamo che il pack “Una poltrona per due… coppe” non è cedibile.