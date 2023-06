Fiorentina interessata a un difensore… fin troppo costoso. Il Milan fa grandi passi avanti per il suo acquisto

La Fiorentina sembra essere interessata a un difensore il cui valore di mercato è difficilmente accessibile. Si tratta di Kevin Danso, classe ’98 in forza al Lens, che si è qualificato per la prossima Champions League arrivando secondo in Ligue 1. Il centrale difensivo austriaco è uno dei protagonisti della bella stagione del club francese e ha attirato l’attenzione di tanti club, tra cui proprio la Viola, che però riscontra alcuni problemi riguardanti il prezzo del calciatore, che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di €, come riporta Footmercato.net.

Ad accelerare è il Milan, che ha già avviato i contatti con il Lens e sta provvedendo a intavolare una prima trattativa.