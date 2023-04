Italiano ai propri giocatori: La cavalcata è tutt’altro che finita. E il tecnico ha ottenuto le risposte che cercava

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato chiaro alla ripresa degli allenamenti.

Appena ha rivisto i propri giocatori – si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – ha spiegato loro che si può andare avanti con grande entusiasmo e fiducia perché la cavalcata è tutt’altro che finita.

Anzi, adesso questa squadra deve accelerare grazie al gioco ma anche al buonumore che potrebbe essere un ottimo alleato in questo mese di aprile in cui è necessario non perdere lucidità sui tre fronti.

Parlando al gruppo, Italiano ha ottenuto le risposte che cercava: motivazioni e tenuta mentale sono a mille e la Fiorentina è pronta per la doppia sfida con il Lech che, se vinta, consentirebbe alla squadra l’approdo alla semifinale di Conference League.