Le notti europee per tornare protagonista e il sogno di una maglia da titolare

L’occasione per tornare a brillare, sotto i riflettori europei. Il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, si è messo alle spalle una fastidiosa infiammazione virale degli organi respiratori che l’ha tenuto fuori per diverse settimane e gli ha impedito, tra le altre cose, di partecipare alle partite della nazionale serba.

Un’infezione che l’ha colpito subito dopo la trasferta a Sivas, andata in scena per gli ottavi di finale di Conference League. E proprio in Conference, l’ex Real Madrid, si legge su La Repubblica, potrebbe avere l’occasione che aspettava per rilanciarsi e tornare ad essere protagonista.

Del resto è proprio nella competizione europea che il serbo, fino a questo momento, ha dato il meglio di sé. Sei degli undici gol fin qui messi a segno sono stati siglati in Europa e nonostante nel frattempo sia stato scavalcato nelle gerarchie da Cabral, Jovic è ancora il capocannoniere della classifica marcatori. Ora sogna una maglia da titolare e il rilancio.