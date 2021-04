Fiorentina-Juventus con vista sul mercato: i bianconeri potrebbero proporre ai viola una loro per pedina

La Nazione di oggi fa il quadro intorno alle voci che vorrebbero la Fiorentina e la Juventus pronte a trattare il prestito del centrocampista americano Weston McKennie. Su questo fronte di riscontri diretti non ce ne sono precisa il quotidiano, e il club viola intanto vuole aspettare il nome del nuovo allenatore per poi dare un’accelerata sul mercato. L’idea di proporre il giocatore texano, riscattato proprio il mese scorso dallo Schalke 04, potrebbe invece essere stata tutta della Juventus con il duplice obiettivo di trovargli un ruolo fisso altrove e cercando aprire con i viola altre possibilità di mercato.

In ogni caso molto difficilmente oggi, in occasione della gara di campionato tra le due squadre, i rispettivi ds Daniele Pradè e Fabio Paratici si troveranno per colloquiare di questo tipo di argomento.