Fiorentina-Juventus Femminile: il club viola ‘invita’ i tifosi al Franchi con una formula speciale

Un’occasione speciale per tutti i tifosi della Fiorentina, soprattutto per gli appassionati anche alla squadra femminile. Domenica 21 Maggio, alle ore 14.30, la Fiorentina Femminile riceverà la Juventus allo stadio Artemio Franchi di Firenze nella gara valida per la penultima giornata del Poule Scudetto della Serie A Femminile 2022/23.

La distribuzione dei biglietti sarà erogata però in una forma particolare. Sarà infatti ad invito, dalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 17 maggio. Tutti i tifosi potranno richiederli nell’area dedicata del sito web del club gigliato o presso il Fiorentina Point. I settore a disposizione saranno la Maratona Centrale e i Distinti di Maratona.