Fiorentina-Juventus: la preview è delle ragazze di Panico, che se la gioca così

Un week end di Fiorentina-Juventus, dopo l’antipasto di una settimana fa con la splendida vittoria della Primavera a Vinovo per 5-1. In attesa del match di domani allo Stadium, a scendere in campo per prime (12,30) sono le ragazze di Patrizia Panico che hanno la possibilità di staccare le bianconere in classifica, a due turni dal termine della stagione regolare (poi ci sarà la poule scudetto, tra le prime 5). Queste le scelte del tecnico viola:

📋 | 𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣 Il nostro 11 iniziale per #JuveFiorentina⁰

🖥️ LIVE su Tim Vision#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/1daM1ANni0 — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) February 11, 2023