Fiorentina-Juventus: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Ci siamo, oggi si chiude la stagione della Fiorentina e a differenza degli ultimi anni non sappiamo ancora con quale esito: la squadra viola attende la Juventus per confermare il settimo posto e la qualificazione in Conference League. La partita più sentita e che per il gruppo di Italiano ha un valore tremendo, in grado di indirizzare il giudizio in un verso o nell’altro e di condizionare il futuro prossimo, dal mercato al campo. Appuntamento alle 20,45 al ‘Franchi’, agli ordini del sig. Chiffi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.