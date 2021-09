Fiorentina: La carica dei ‘Rigenerati’. Le regole sono chiare

Non è solo la Fiorentina di Vlahovic, di Bonaventura o di Milenkovic. A Bergamo abbiamo visto la carica di quelli che La Gazzetta dello Sport, chiama i ‘Rigenerati’. Contro l’Atalanta ci sono da segnalare molte storie di calciatori passati in un amen da comprimari, o addirittura esuberi, a protagonisti. Riserve diventate titolari, giocatori sul mercato riprogrammati in viola, uomini impauriti trasformati in macchine da coraggio.

Una formazione, quella viola, che aveva, almeno all’inizio, solo un volto nuovo (Torreira) nell’undici iniziale rispetto allo scorso anno. E l’alchimia ha funzionato. Gente come Terracciano, Duncan, Igor, Venuti e altri ancora.

Le regole sono chiare, chi se lo merita gioca. E le rotazioni coinvolgono quasi tutti. Buona concorrenza.