Fiorentina, la classifica in Serie A è una delusione. La rimonta è possibile, ma bisogna correre

La Gazzetta dello Sport analizza il momento della Fiorentina dopo il pareggio casalingo contro il Monza. La stagione non sta andando come sperato, anche se la corsa alla Conference, con fatica, è ancora tutta aperta. In Serie A invece la classifica piange e dice 10° posto con il Bologna. Un ano fa la squadra di Italiano, allo stesso punto della stagione, aveva ben 7 punti in più.

La sfortuna ci ha messo del suo, è vero, con Gonzalez, Sottil e Castrovilli praticamente mai a disposizione, ma si poteva fare di più anche senza loro.

Il triplo impegno ha inciso, ma le tante partite erano da mettere in conto a inizio stagione, per evitare di fare come la scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiò la Conference per le gare ravvicinate dell’ultimo periodo. C’è tempo per recuperare i punti perduti, sopratutto se Italiano ritrova i suoi big. Ma bisogna mettersi a correre.