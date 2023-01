Fiorentina, la Coppa Italia può essere la chiave. E con lo stop di Cabral si potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di gol

Con la vittoria di ieri contro la Sampdoria, la Fiorentina ha strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una chance importante per Italiano e i suoi ragazzi, visto che al momento il ritardo in campionato sui posti europei è molto e la coppa potrebbe essere la chiave giusta per puntare alla qualificazione.

Il problema però rimane il centravanti: con Cabral ai box per più di un mese e Jovic che non dà troppe garanzie, la Fiorentina potrebbe tornare anche sul mercato per cercare gol. E contro la Roma occhio all’impiego di Kouame al centro al 1′. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.