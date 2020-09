Fiorentina, la staffetta a centrocampo è pronta

Via Marco Benassi, dentro Borja Valero: la staffetta a centrocampo è pronta e con questo doppio affare, la Fiorentina dovrebbe aver completato il suo centrocampo.

A confermare la trattativa per l’ex capitano del Torino è stato proprio il suo procuratore, che ha ammesso di essere in trattativa con l’Hellas Verona (LEGGI QUI). Benassi saluta Firenze dopo tre stagioni con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

Al suo posto è pronto il ritorno di Borja Valero, che proprio nell’estate del 2017 aveva lasciato Firenze per l’Inter. Il Sindaco sta aspettando solamente il via libero per tornare in città, dove firmerà il contratto annuale che lo legherà nuovamente alla Fiorentina.