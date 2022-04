Fiorentina-Lecce Primavera 0-1: Daka porta in vantaggio i giallorossi. Segui la diretta testuale dell’incontro su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA-LECCE 0-1

23′ – Spunto di Distefano, cross in mezzo deviato in corner da un difensore. Cross in mezzo, nulla di fatto

20′ – Barriera piena di Agostinelli, che poi svirgola la ribattuta

18′- Fallo di Daka su Sene, punizione dal limite molto interessante per la Fiorentina

15′ – Prova a reagire la Fiorentina, non riuscendo però per adesso ad arrivare con concretezza dalle parti della porta avversaria

11′ – Gol del Lecce. 1-0. Salomaa si ritrova in area e tira, grande parata di Andonov con il piede ma sulla ribattuta Daka insacca a porta vuota.

10′ – Punizione dalla destra per la Fiorentina, Corradini va direttamente in porta ma la palla finisce ampiamente sul fondo

6′ Bianco prova la conclusione in acrobazia dal limite dell’area, palla di poco alla sinistra del palo.

4′ Amatucci trova un filtrante interessante per Sene, la difesa ospite chiude in corner

1′ E’ iniziata la partita. FORZA VIOLA!

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Bianco, Corradini; Agostinelli, Amatucci, Distefano; Sene.

Lecce: Borbei, Hasic, Salomaa, Vulturar, Burnete, Pascalau, Macri, Gonzalez, Daka, Scialanga, Lemmens.

Turno infrasettimanale in campionato per la Primavera della Fiorentina che quest’oggi in casa sfida il Lecce. I viola vogliono tornare alla vittoria per poter rimanere saldamente in zona play off. Appuntamento e calcio d’inizio alle ore 13 con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.