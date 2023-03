Fiorentina-Lecce: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Alle 15:00 andrà in scena Fiorentina-Lecce, partita valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Italiano vuole chiudere alla grande prima della sosta, allungando ulteriormente una striscia di vittorie che dura da ben sei partite in tutte le competizioni. Il Lecce è reduce invece da tre sconfitte senza gol e vuole trovare punti utili a mettersi al sicuro il prima possibile.

