Fiorentina-Lech Poznan, ecco il provvedimento che verrà adottato per i tifosi ospiti

In sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura lo scorso 13 aprile è stato esaminato l’incontro di calcio di Conference League “Fiorentina – Lech Poznan” in programma il prossimo 20 aprile. Nell’occasione è stata valutata l’opportunità, in considerazione del considerevole numero di supporter ospiti di cui si prevede l’arrivo, di adottare un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune di Firenze.

Il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede: 1. dalle ore 9,00 del 20 aprile alle ore 1,00 del 21 aprile 2023 il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze.