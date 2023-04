Fiorentina-Lech Poznan: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Giorno di Conference League in casa Fiorentina, col Lech Poznan che arriva all’Artemio Franchi per la sfida di ritorno dei quarti di finale. La squadra di Italiano ha vinto 4-1 in Polonia e partirà quindi da una posizione di grande vantaggio in chiave passaggio del turno.

Ad attendere la Fiorentina c’è una tra Basilea e Nizza, che all’andata hanno pareggiato 2-2 in terra elvetica. Fischio d’inizio alle ore 18:45, l’arbitro sarà lo sloveno Obrenovic. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle interviste ai protagonisti nel post gara.