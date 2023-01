Fiorentina: L’idea Modena prende quota per giocare durante i lavori al Franchi

Secondo il cronoprogramma del Comune di Firenze, entro quest’anno dovrebbero partire i primi lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi, l’impianto dove giocherà anche in futuro la Fiorentina. Ancora però non è dato sapere se durante questi lavori, la squadra sarà costretta a traslocare altrove o meno.

In caso di necessità di trovare un altro stadio, Il Resto del Carlino scrive che l’opzione più probabile è quella di spostamento allo stadio Braglia di Modena.

Un’opzione questa che prende quota per via dell’amicizia che lega le due tifoserie e poi perché Modena è facilmente raggiungibile anche in auto dalla Toscana, con una distanza di circa 150 chilometri da Firenze. Inoltre la famiglia Rivetti, proprietaria del Modena, sta investendo somme importanti per ammodernare l’impianto ed è pronta ad investirne altre per il futuro.

Resta in piedi anche l’ipotesi del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove gioca il Sassuolo.