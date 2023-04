Lollo, il desaparecido, Venuti. Un’inevitabile fuoriuscita dai radar

Non troppo tempo fa, Lorenzo Venuti era una risorsa per la Fiorentina. Prima con Iachini, poi con Montella ed infine anche con Vincenzo Italiano, il tecnico che presumibilmente ha decretato la fine dei rapporti fra il montevarchino e la Viola. Se, nella passata stagione, il terzino destro veniva impiegato più spesso (per i vari problemini fisici di Odriozola), quest’anno le sue apparizioni sono state veramente limitate.

A gennaio, inoltre, la dirigenza aveva chiarito al ragazzo che le sue possibilità di proseguire a Firenze erano molto scarse. Da quel momento, Venuti non ha praticamente più messo piede in campo, scomparendo così anche dai radar della critica. Già, quegli aspri, e a volte ingiusti, giudizi su un giocatore che non brillerà per doti tecniche, ma ha pur sempre dimostrato di tenerci eccome alla causa. E di giocatori così, nello spogliatoio, ce ne può essere bisogno. Talvolta.

È giusto, infatti, che le cose siano andate così. La Fiorentina, per crescere, ha bisogno (anche) di riserve all’altezza e il numero 23 ha dimostrato di far fatica a stare al passo dei compagni. Chiuso drasticamente dall’esplosione di Dodo, Venuti non è stato scelto neppure in quelle situazioni di emergenza dove un destro avrebbe fatto comodo. Gli stessi Terzic e Ranieri gli sono stati preferiti per coprire i buchi di campo.

Nell’attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, viene un po’ di tristezza nel pensare che un altro ‘figlio di Firenze’ non sia riuscito a sfondare nella sua squadra del cuore. Un po’ come era già successo con Viviano. D’altronde, Italiano e la società hanno preso la decisione corretta ad escluderlo dalle rotazioni. Così come per tanti altri protagonisti della passata stagione, che quest’anno hanno visto decisamente meno il campo. Pensiamo a un giocatore duttile come Duncan, che ha dovuto cedere il proprio posto a profili più idonei per fronteggiare tre competizioni.