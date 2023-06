Fiorentina-Milan: Lo scambio (invano) proposto da Ramadani

All’interno del Milan c’è l’intenzione di far partire l’attaccante (ex Fiorentina) Ante Rebic, il quale ha estimatori in Turchia.

Sul Corriere della Sera di oggi però viene riportata la notizia che il suo procuratore, Fali Ramadani, ha proposto, invano, uno scambio tra viola e rossoneri, che prevedesse il passaggio dello stesso Rebic a Firenze in cambio di Luka Jovic, altro suo assistito.

L’ex Real Madrid, salvo clamorosi stravolgimenti e offerte fuori mercato in questo momento, è destinato a rimanere un altro anno con la maglia gigliata addosso.