Fiorentina-Milan: segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Calcio d’inizio alle ore 20:45 per la sfida tra Fiorentina e Milan, gara di ritorno di un match che all’andata venne furbescamente portato a casa dai rossoneri di Pioli. I Viola di Italiano vanno a caccia del secondo successo consecutivo in campionato, dopo aver ritrovato il sorriso a Verona. Attenzione però a non sprecare troppe energie perché giovedì la Fiorentina è attesa da un altro incontro chiave per la propria stagione.

