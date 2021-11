Fiorentina-Milan: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Con la difesa a pezzi e totalmente reinventata, con un Nico Gonzalez a mezzo servizio dopo lo stop per il Covid, la Fiorentina riceve il Milan capolista in una match che sa di mission impossible, nonostante le assenze anche tra le fila dei rossoneri. Sarà il terzo ritorno al ‘Franchi’ per Pioli, il secondo con il pubblico: la sua visita nel 2020 fu l’ultima con la gente sugli spalti, prima del lockdown e della prima ondata della pandemia. La squadra di Italiano cerca anche la sua prima impresa contro una big tra le mura amiche, per cancellare la delusione dello Stadium: fischio d’inizio alle 20,45 agli ordini del sig. Guida e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.