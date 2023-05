“Fiorentina molto più forte del Basilea, ma se gli svizzeri prendono entusiasmo…”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Fiorentina degli anni ’80 Andrea Manzo, attualmente allenatore in Svizzera, durante un collegamento con Radio Sportiva ha risposto ad una domanda sul Basilea: in particolare su quali potessero essere i punti deboli della squadra che la prossima settimana incontrerà i viola di Vincenzo Italiano nella semifinale di Conference League. Questo un estratto delle sue parole:

“Il Basilea è una squadra con tanti giovani, in grado di giocare ogni tipo di partita, nel bene e nel male. Può mettere in difficoltà chiunque quando sta bene e non è mai doma, ma al tempo stesso concedono gol evitabili. Italiano sa come preparare le partite e ci arriverà pronto, ma la Fiorentina deve stare attenta, perché il Basilea non ha niente da perdere e se prende entusiasmo può essere molto pericoloso. Adesso possono contare su tanti giovani, c’è un po’ di inesperienza, ma non mancano elementi attorno ai quali fare quadrato, come Lang e Xakha”