Fiorentina-Napoli: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Domenica prossima, la Fiorentina torna a giocare in campionato e lo fa nientemeno che contro il Napoli, attuale squadra capolista in Serie A. La partita che si disputerà allo stadio Franchi con inizio alle ore 18, sarà visibile in esclusiva su DAZN, ovviamente a pagamento. Per vederla su smartphone, tablet, pc e smart tv basterà sintonizzarsi sull’app o sul sito web ufficiale dell’emittente che trasmette in streaming.

Per quelli che non possono o non vogliono usufruire della diretta TV, ricordiamo che Fiorentinanews.com seguirà l’evento attraverso la propria diretta testuale, seguitissima e con i vostri commenti, ovvero la descrizione in tempo reale della gara. A seguire, come al solito, ampio post gara con pagelle, commenti e interviste ai protagonisti.