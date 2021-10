Fiorentina-Napoli è anche una sfida da due presidenti vulcanici. Commisso e De Laurentiis condividono lo stesso “istinto di ribellione”

Fiorentina-Napoli in programma oggi è anche un confronto tra due vulcanici presidenti come Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis. Come precisa il Corriere dello Sport-Stadio di oggi da New York a Los Angeles, ideologicamente, è un attimo. Entrambi hanno scoperto di possedere entrambi il sano istinto della ribellione, la feroce volontà di restare ruvidamente se stessi, per lasciare che il pallone rotoli in una «normalità» talvolta, o anche spesso, negata.

Del resto ci sono battaglie che appartengono al decennio passato. De Laurentiis è allergico alle soste, fa i conti e non si trova quando scopre che almeno un dodicesimo dello stipendio dei suoi quindici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali se ne va tra voli Intercontinentali, rischi d’incidenti e pregiudizi vari. Dal canto suo invece Commisso sceglie altri obiettivi e per far venire l’orticaria ai padri-padroni di un’Italia che sembra forse cominciare a stargli stretta. Non a caso, aggiunge il quotidiano, il proprietario della Fiorentina ha eletto come uomini-simbolo dell’«ingegno» proprio De Laurentiis, con i presidenti di Atalanta e Lazio, Percassi e Lotito, il contro-potere.