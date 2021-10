Fiorentina-Napoli è la partita persa due volte da Rino Gattuso. Un incrocio quasi da doppio ex per il tecnico che deve ancora trovare una nuova squadra

L’edizione online de Il Giornale approfondisce e ripercorre nel dettaglio tutta la questione passata, presente e futura di Rino Gattuso, il tecnico che potrebbe essere quasi considerato un ex di Fiorentina-Napoli in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio ‘Franchi’. Di seguito alcuni spezzoni dell’approfondimento.

“Ultima giornata di campionato, arriva il Verona già salvo, se fa tre punti Gattuso è in Champions. Facile. Rrahmani segna al quarto d’ora della ripresa, nove minuti e Faraoni fa l’1-1, Napoli in Europa League, Gattuso a casa. Ma non è andata proprio così. La voce che gira da gennaio lo da cacciato indipendentemente dall’ingresso nell’Europa vera, Aurelio De Laurentiis non lo vuole più, caratteri incompatibili. Nell’ipocrisia delle botteghe del calcio, Rino Gattuso non troverà mai la porta d’ingresso, anzi non l’ha mai cercata. […]

Altra storia quando lo vuole Rocco Commisso alla Fiorentina. Firma per due anni a tre milioni a stagione, gli assicurano che potrà fare e disfare, tipo manager all’inglese, c’è bisogno di uno che non le manda a dire, fiducia piena. Il contratto firmato è li sulla scrivania, inizia la campagna acquisti della squadra che nelle ultime stagioni ha fatto onestamente pena. Rino fa dei nomi, uno su tutti è Sergio Oliveira, regista del Porto, uno dei migliori in circolazione, viene via a poco, 12 milioni e sbarca a Firenze, tutti convinti. C’è un piccolo particolare, è della scuderia di Jorge Mendes, uno che decide squadre di mezza Europa, va da Commisso e gli dice: Dodici milioni e ve lo porto, poi ce ne vogliono otto per me. […]

Finimondo, Mendes dice che c’è anche la Roma, lo vuole Josè Mourinho, Commisso a ragione s’ impunta, qualcuno gli soffia all’orecchio che anche Gattuso ha Mendes come procuratore e guarda caso tutti i calciatori che ha chiesto sono di quella scuderia. Allora è un complotto! Vero o non vero, Gattuso ha preso Mendes da pochi mesi, non ci sono precedenti ad avvalorare questa tesi, sta di fatto che lui e Commisso non si incontrano più, si vedono e si sentono in video conferenza, poca diplomazia, roba da avvocati, dopo una ventina di giorni da quel contratto rimasto sulla scrivania del patron viola, Rino saluta, non si può neppure parlare di esonero, non è mai stato l’allenatore della Fiorentina. […]

Adesso è su piazza, a spasso, forse se l’è giocata male, all’estero non ci vuole andare dicono gli amici, ma neanche è lì a gufare una panchina in serie A. Oggi c’è Fiorentina-Napoli, escluso sia sulle tribune del Franchi, non è da lui, nel caso vedrebbe Italiano al posto suo contro i primi in classifica che adesso sì che si divertono. Mica quando c’era lui.”