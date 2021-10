Fiorentina-Napoli, gli ultimi anni non hanno detto bene ai viola al Franchi

Firenze: mancano poche ore all’attesissimo match della Fiorentina contro il Napoli di Spalletti, che potrà confidare in un’iniezione di fiducia data dai risultati degli ultimi precedenti tra queste due squadre al Franchi: la differenza è abissale e sproporzionatamente a favore dei napoletani, che nelle ultime 12 partite hanno perso solo una volta (il celebre 3-0 nell’aprile del 2018 con tripletta di Simeone). Si tratta di dati di stagioni passate, ma questo può dimostrare quanto il Napoli, per quanto nel suo fortino di casa (lo stadio Maradona) sia una squadra “schiacchiasassi” fuori casa non risparmi nessuno.

Sul totale generale delle sfide tra le due squadre, però, la storia dei precedenti ci dice diversamente: infatti sono i viola a comandare con 37 vittorie, 18 pareggi e 17 successi azzurri tra Serie A e Serie B.