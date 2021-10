Fiorentina-Napoli, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

La Fiorentina è pronta a ricevere al ‘Franchi’ la prima in classifica, ovvero il Napoli allenato da Luciano Spalletti. I viola arrivano dalla vittoria ottenuta in trasferta contro l’Udinese una settimana fa per 1-0, mentre i partenopei tornano in campo dopo aver battuto il Cagliari in campionato e incassato una sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca dopo essere rimasti in dieci per buona parte della gara.

I viola allenati da Italiano si trovano a dover dimostrare ancora di potersela giocare con chiunque cercando anche di strappare un risultato utile, d’altro canto gli azzurri vogliono legittimare la testa della classifica e continuare la striscia consecutiva di vittorie in campionato.

L’appuntamento è per oggi alle ore 18:00, dirige la gara il sig. Sozza della sezione di Seregno. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, a fine gara invece spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.