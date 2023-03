Fiorentina, non è proprio stagione per i tuoi portieri. Dopo gli addii turbolenti, il guaio Sirigu complica i piani, ma ecco la linea verde

Le disgrazie tra i pali della Fiorentina in questa stagione non sembrano voler finire, scrive il Corriere dello Sport stamani. A complicare di nuovo i piani di Italiano (dopo il ritiro forzato di Rosati in estate e gli addii polemici nei mesi scorsi prima del preparatore Porracchio e poi di Gollini) ci ha pensato l’infortunio di Salvatore Sirigu, che nel tentativo di evitare un calcio d’angolo durante l’allenamento congiunto con il Seravezza ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra.

L’ipotesi di tornare sul mercato degli svincolati è stata fin da subito scartata. Primo perché a giro non c’è una candidatura di livello credibile (se non il colombiano classe ’96 Arboleda, che tuttavia non ha passaporto comunitario). Secondo perché l’intenzione della Fiorentina è quella di valorizzare il più possibile il talentuoso classe 2006 Tommaso Martinelli, che dovrebbe diventare a tutti gli effetti il terzo portiere della rosa. Il vice di Terracciano sarà invece il classe ’99 Cerofolini.