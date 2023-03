Fiorentina, non sei più quella di Istanbul, ma c’è ancora un difetto da limare

L’ultimo ricordo turco della Fiorentina non è propriamente dolce, con le tre sberle prese a Istanbul dal Basaksehir. Quella sbarcata a Sivas qualche ora fa, però, non è più la stessa squadra. Convinta dei propri mezzi e consapevole delle potenzialità, la squadra di Italiano si è ritrovata nell’ultimo periodo, inanellando una considerevole striscia di risultati positivi. Ne servirà un altro per raggiungere i quarti di finale di Conference.

Rimane l’amaro per una qualificazione che poteva già essere stata messa in ghiaccio e che, invece, è ancora aperta. Al Franchi si è rivisto il difetto del gol: troppi poche reti per la mole di gioco e di occasioni create. Questa l’analisi de La Gazzetta dello Sport.