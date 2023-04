Fiorentina, occhio ai diffidati: cosa dice il regolamento della Conference League in vista delle semifinali

Dato il risultato di ieri sul campo del Lech Poznan, è giusto e normale che la Fiorentina si veda con un piede in semifinale di Conference League. Prima però c’è una gara da ritorno da giocare, durante la quale i viola dovranno amministrare il rassicurante vantaggio ma anche stare attenti a un altro aspetto molto importante.

Stiamo parlando della situazione relativi ai diffidati, che nello specifico saranno Amrabat, Dodò e Milenkovic. Tutti e tre erano a rischio ieri sera, ma nessuno è stato ammonito ragion per cui la diffida continuerà a pesare sulle loro spalle giovedì prossimo. Vedremo se Italiano preferirà non rischiare tenendo in panchina anche solo qualcuno di loro, ma di sicuro sarebbe un peccato perderli per la partita successiva. Anche perché proprio in semifinale le diffide si annulleranno, così da permettere a tutti i giocatori di disputare l’eventuale finale salvo cartellini rossi.