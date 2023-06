Fiorentina ottava anche per quanto concerne una classifica particolare. Ma il valore della rosa di Commisso è destinato a scendere…

Transfermarkt ha appena pubblicato la classifica del valore delle rose di Serie A. Al primo posto ci sono i campioni d’Italia del Napoli, reduci da una stagione magnifica in cui Spalletti ha fatto lievitare il prezzo di tutti i suoi – ex- giocatori. La Fiorentina invece si piazza esattamente dove ha terminato il campionato cioè in ottava posizione con un valore totale di 240,8 milioni di euro.

Tra i calciatori più preziosi del club di Rocco Commisso, troviamo Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat con il valore di 30 milioni ciascuno, seguiti da Dodo e Arthur Cabral che hanno invece una valutazione pari a 20. Con l’imminente cessione del centrocampista marocchino, tuttavia, il valore della rosa è destinato a calare. Di seguito vi riportiamo il link per scoprire i valori di tutta la rosa viola: