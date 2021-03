Fiorentina-Parma: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo l’ennesima sconfitta arrivata nel finale di gara contro la Roma, la Fiorentina non può più sbagliare. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (i 3 punti sono arrivati solo contro lo Spezia), sono troppe, e rischiano di compromettere la classifica della squadra di Commisso. Oggi al Franchi arriva il Parma, penultimo in classifica, a dieci lunghezze dai viola, ma che nell’ultimo match casalingo contro l’Inter ha venduto cara la pelle, dando filo da torcere alla capolista, nonostante poi la sconfitta finale degli uomini di D’Aversa. Fischio d’inizio del signor Abisso alle ore 15. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti al termine della gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.