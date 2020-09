Fiorentina, Pradè a colloquio con l’entourage di Igor: il punto

Tornato a Firenze da Milano, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha ricevuto nella mattinata di oggi la visita dell’entourage di Igor. Al centro del colloquio il futuro del difensore brasiliano, arrivato dalla SPAL in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro.

Il classe ’98 non è considerato in uscita dalla Viola, ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui arrivasse sulla scrivania della dirigenza gigliata offerte ritenute interessanti. Dopo alcune ore, i procuratori hanno lasciato il centro sportivo Davide Astori.