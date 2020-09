Fiorentina-Prato, affare fatto. Un portiere approda alla corte dei lanieri

La Fiorentina ha ceduto (in prestito) al Prato il giovanissimo portiere Alex Nannelli, classe 2002. L’estremo difensore però sarà inserito direttamente nella rosa della prima squadra dei lanieri, una compagine che gioca in Serie D, ma che punta alla promozione in C.

Nannelli è al secondo anno di esperienza in questa categoria: nella passata stagione nelle file del San Donato Tavarnelle dove ha collezionato 12 presenze da titolare. Il suo sogno è, ovviamente, quello di rientrare alla Fiorentina al termine della stagione.