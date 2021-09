Fiorentina Primavera, maxi squalifica per Dainelli. Il motivo

Oltre al danno, anche la beffa per la Fiorentina Primavera. Domenica la squadra di Alberto Aquilani ha perso contro il Cagliari per 2-1, subendo il gol decisivo nei minuti di recupero del secondo tempo.

Il Giudice Sportivo ha squalificato Davide Dainelli, portiere della Fiorentina in panchina nella sfida contro i sardi, per quattro giornate. Il motivo è “per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all’altezza della coscia un avversario che passava davanti alla propria panchina dopo la segnatura di una rete, procurandogli dolore”. Dainelli sarà dunque assente per le partite contro Sassuolo, Verona, Pescara e Milan.