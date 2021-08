Fiorentina pronta ad andare in Spagna per l’esterno: Ma stavolta il contatto è col Barcellona. Se salta Orsolini…

Attenzione nuovamente al mercato spagnolo per la Fiorentina. Dopo Alvaro Odriozola, un altro giocatore potrebbe arrivare dalla penisola iberica per completare la squadra guidata da Vincenzo Italiano.

Ma stavolta non si parla di un giocatore del Real Madrid, bensì di uno del Barcellona, Alex Collado.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, giornale sportivo che segue da vicino le vicende del club blaugrana, la Fiorentina è in corsa per il giocatore e potrebbe chiudere per lui, qualora non andasse in porto la trattativa per Riccardo Orsolini del Bologna.

Il club viola non è il solo interessato al giocatore perché sono arrivate offerte anche dallo Sporting Braga e dallo Sporting Lisbona in Portogallo e dallo Sheffield United in Inghilterra. Ma il 22enne prodotto del vivaio del Barça, si legge ancora, preferisce l’Italia alle altre destinazioni.