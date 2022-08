In programma per questo pomeriggio alle ore 18:00 la seconda amichevole del ritiro della Fiorentina in Austria. Dopo aver affrontato il Galatasaray, gli uomini di Vincenzo Italiano sfideranno la nazionale del Qatar al SAK-Arena Nonntal, viste le disastrose condizioni del terreno di gioco dell’impianto di Grodig. Come di consueto potrete seguire la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 oppure caricare nuovamente la pagina.