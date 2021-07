Fiorentina quanti addii. Ai saluti anche Louis Quinn: “Ringrazio il club e i tifosi. Firenze la città più bella che abbia mai visto”

Anche per Louis Quinn è tempo di saluti. La calciatrice irlandese dirà addio alla Fiorentina femminile. Questo il suo messaggio per la società:

“Il mio tempo alla Fiorentina è finito. Ringrazio il club per l’opportunità ma la mia esperienza non sarebbe stata quella che è stata senza i miei compagni di squadra e gli amici che ho avuto e senza vivere a Firenze, la città più bella che abbia mai visto!

Ai tifosi invece scrive: “Mi dispiace che non ci siamo mai incontrati come si deve, ma quando siete arrivati ​​allo stadio solo per salutarci, ho capito quanto amate questa squadra, quindi Grazie Grazie mille! Chissà cosa c’è dopo, ma sicuramente fa parte dell’avventura!”.

My time at Fiorentina has come to an end. Thanks to the club for the opportunity but my experience wouldn’t have been what is was without my teammates and friends that were made, and to live in Firenze, the most beautiful city I’ve set me eyes on! To the fans… pic.twitter.com/ECheESGaRs — Louise Quinn (@louise_quinn4) July 2, 2021